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8 минут назад

Россия помешала полету британского марсохода

Российская Газета

НАСА и Европейское космическое агентство остановили строительство марсохода вслед за объявлением России о выходе из проекта МКС после 2024 года. Аппарат планировали отправить на Красную планету в рамках экспедиции Mars Sample Return Mission. Там он должен был собрать и "упаковать" образцы грунта, найденные его железным коллегой по кличке Персеверанс, а затем поместить трофеи в маленькую ракету, чтобы они отправились домой.

Россия помешала полету британского марсохода
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Однако после четырех лет кропотливой работы инженеров стало известно, что устройство так и не увидит космический свет. Дорогая, но бесполезная межпланетная игрушка обошлась британцам почти в 23 миллиона фунтов стерлингов, но, судя по всему, ее финальная стоимость оказалась еще более "кусачей". Основной причиной остановки проекта СМИ называют урезанный бюджет НАСА и Esa после драматичного для Запада выхода Роскосмоса из нескольких международных проектов.

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Новые реалии вынудили космические агентства скорректировать марсианскую миссию - обязанности незаконченного аппарата легли на металлические плечи Персеверанса. Марсоход, отправившийся в межпланетную командировку в 2020 году, перепрофилируют и направят ему двух помощников - вертолеты, которые в случае неполадок подстрахуют Персеверанс и соберут образцы. В космическом агентстве Британии глубоко опечалены тем, как лихо мировое сообщество поставило крест на их детище. Однако они считают, что технологии, созданные в процессе работы над марсоходом, пригодятся в подготовке будущих миссий на Марсе и на Луне.

Наука и техника,Видео,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,
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