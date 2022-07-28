Россия помешала полету британского марсохода

НАСА и Европейское космическое агентство остановили строительство марсохода вслед за объявлением России о выходе из проекта МКС после 2024 года. Аппарат планировали отправить на Красную планету в рамках экспедиции Mars Sample Return Mission. Там он должен был собрать и "упаковать" образцы грунта, найденные его железным коллегой по кличке Персеверанс, а затем поместить трофеи в маленькую ракету, чтобы они отправились домой.

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Однако после четырех лет кропотливой работы инженеров стало известно, что устройство так и не увидит космический свет. Дорогая, но бесполезная межпланетная игрушка обошлась британцам почти в 23 миллиона фунтов стерлингов, но, судя по всему, ее финальная стоимость оказалась еще более "кусачей". Основной причиной остановки проекта СМИ называют урезанный бюджет НАСА и Esa после драматичного для Запада выхода Роскосмоса из нескольких международных проектов.