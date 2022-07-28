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37 минут назад

В России снова запретили Tor

Lenta.ru

Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный бразуер Tor. Об этом сообщает «Интерфакс», журналисты которого отмечают, что этим решением Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района.

В России снова запретили Tor
Фото: ShutterstockShutterstock

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — заявил собеседник агентства в суде.

Первые данные о блокировке браузера некоторыми российскими провайдерами появились в декабре 2021 года. Спустя несколько дней Роскомнадзор признал факт блокировки, сославшись на решение Саратовского районного суда, вынесенное еще в 2017 году.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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