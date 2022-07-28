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53 минуты назад

Поставлять электронику Samsung и Apple в Россию стало проблемой

Лера Букина

Поставки электроники российским ретейлерам осложнились. Речь идет о продукции Apple и Samsung, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших дистрибуторов IT-оборудования в России «Марвел-дистрибуция».

Поставлять электронику Samsung и Apple в Россию стало проблемой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У ретейлеров есть проблемы в товарных категориях, где доминировали А-бренды, ушедшие с российского рынка, такие как Samsung или Apple. Они составляли значимую долю их бизнеса. Параллельным импортом за короткий срок такие объемы не закрыть», - отметили в компании.

Вместе с тем в «Марвел-дистрибуции» опровергают существенное сокращение потребительской электроники на рынке. Однако в компании указывают на корректировку доли брендов и сегментов.

Также названы негативные моменты альтернативных поставок. В частности, продукция, подлежащая обязательной сертификации, с большой долей вероятности не сможет пройти новую сертификацию.

«Правовая защита покупателей также находится под большим вопросом. Например, нельзя вернуть производителю неисправный товар и получается, что продавцу придется оформлять возврат из своего кармана», - заявили в «Марвел-дистрибуции».

Ранее сообщалось, что, по данным исследования ценового агрегатора Price.ru, цены на IPhone упали до февральского уровня. Снижение по итогам второго квартала к первому оценивается в 23%. Другие востребованные модели смартфонов также продемонстрировали падение к значениям первых трех месяцев.

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