Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New уже готов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к «Ростеху».
Отмечается, что деталь «Суперджета – New» скоро прибудет на аэродром Жуковский в Москве на транспортном самолете. Там будут проводиться испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), в том числе и на прочность.
Напомним, что Sukhoi Superjet — пассажирский узкофюзеляжный самолет, который может использоваться для перевозки от 87 до 108 пассажиров.
Появление полностью локализованного варианта с российским двигателем ПД-8 анонсировали еще 14 апреля. По словам на тот момент главы Минпромторга Дениса Мантурова, закончить его разработку должны к концу 2023 года. Если заместить SSJ удастся, то к концу 2024-го года можно будет ожидать импортозамещение производства другой модели пассажирских самолетов — МС-21.