Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New уже готов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к «Ростеху».

Отмечается, что деталь «Суперджета – New» скоро прибудет на аэродром Жуковский в Москве на транспортном самолете. Там будут проводиться испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), в том числе и на прочность.

Напомним, что Sukhoi Superjet — пассажирский узкофюзеляжный самолет, который может использоваться для перевозки от 87 до 108 пассажиров.