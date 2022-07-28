Лучшие беззеркальные камеры 2022 года: предложения на любой бюджет

Беззеркальные камеры со съемными объективами — отличный вариант как для новичков, только вступивших в мир фотографии, так и для ветеранов, желающих подыскать замену старенькой DSLR-камере. Беззеркалки не имеют зеркальной коробки и оптического видоискателя: вместо этого они используют электронные видоискатели и цифровые экраны, что делает устройства более легкими. Портал Slashgear составил список лучших беззеркальных камер 2022 года на любой вкус.

Фото: Canon Canon

Компактная камера: Panasonic Lumix GX85

Видео дня

Цена: от 45 000 рублей

На данный момент, Lumix GX85 — самая маленькая камера Panasonic, однако она практически ни в чем не уступает полноразмерным аналогам. Малые габариты MFT-сенсора позволили инженерам снабдить камеру 5-осевой системой активной стабилизации изображения, чтобы ликвидировать тряску во время съемки фото и видео. GX85 снимает фотографии в 16 Мп, но фото — все-таки не ее конек.

Что касается видео, камера способна записывать ролики в разрешении 4К при частоте кадров 24 или 30 fps — отличный показатель для столь компактного устройства. В режиме 4К изображение будет слегка обрезанным, но переход в 1080р позволяет снимать видео в полную ширину. При съемке в HD частоту кадров можно повысить до 60 fps, однако камера не имеет разъема для микрофона и не поддерживает подключение внешних мониторов.

Panasonic

Полупрофессиональная камера: Canon M50 II

Цена: от 95 000 рублей

Стильный дизайн M50 Mark II должен быть знаком пользователям DSLR-камер благодаря эргономичной рукояти и смещенному электронному видоискателю. Эта камера также унаследовала от своих SLR-собратьев APS-C сенсор, который позволяет снимать фотографии в 24,1 Мп. Помимо этого, камера поддерживает фирменную технологию автоматической фокусировки Canon, которая числится среди быстрейших и самых точных в мире. За счет отслеживания лица, глаз и съемки до 10 кадров в секунду работа с подвижными объектами не доставит практически никаких проблем.

Характеристики видеозаписи тоже неплохи, но кое-где оставляют желать лучшего. Съемка видео в 4К возможна, однако изображение будет сильно обрезанным. Частота кадров ограничена 24 fps, плюс на видео камера использует менее точную систему контрастной фокусировки. Съемка в HD использует весь сенсор и позволяет настроить частоту кадров вплоть до 120Р. Задний LCD-экран камеры поворачивается на 180 градусов, что пригодится для селфи и видеоблогов. Только имейте в виду, что M50 II использует старое крепление EOS M, которое в будущем может потерять актуальность.

Canon

Камера для путешествий: Olympus E-PL10

Цена: от 50 000 рублей

Линейка Olympus E-PL сочетает гибкое крепление и привлекательный корпус в стиле ретро. Правда, ради стильного внешнего вида пришлось принести некоторые жертвы: самая очевидная — это отсутствие видоискателя. Для съемки придется полагаться только на задний экран, который также разворачивается для селфи. Фотографии снимаются в 16,1 Мп, тогда как MFT-сенсор оснащен 3-осевой системой динамической стабилизации. Механизм не столь продвинутый, как на старших камерах Lumix и Olympus, но все равно полезный.

E-PL10 может снимать видео в 4К при частоте кадров от 24 до 30 fps с обрезанием картинки. HD-видео может подниматься до 60 fps без деформации изображения, а если вы готовы снизить качество до 720р, то можно добиться даже 120 fps. Так как задний экран переворачивается вниз, селфи-съемка при использовании треноги может оказаться проблематичной, хотя камера в любом случае не предназначена для профессионального видео — разъем для микрофона также отсутствует.

Olympus

Лучшая камера для видео: Panasonic Lumix GH5

Цена: от 125 000 рублей

Несмотря на недавний выход следующей модели семейства, GH5 все еще остается мощнейшей камерой для съемки видео — по факту, одной из лучших на рынке в принципе. Она позволяет снимать высококачественные ролики за сравнительно небольшие деньги. Частота кадров на видео в 4К поднимается до 60 fps, тогда как замедленная съемка в HD захватывает до 180 кадров в секунду. Камера полностью задействует сенсор вне зависимости от разрешения и поддерживает съемку в 4:3, если вы хотите выжать самый максимум. Подключение микрофонов осуществляется за счет стандартного 3,5-миллиметрового разъема, а через HDMI-порт можно передавать изображение на дополнительный монитор или внешнее записывающее устройство. На GH5 можно использовать MFT-объективы Olympus и Panasonic с автофокусом, не говоря уже о широком спектре кинематографических объективов. Наконец, 5-осевой стабилизатор обеспечит четкую картинку при съемке с рук почти в любых условиях.

Помимо этого, GH5 способен делать вполне компетентные фотографии на 20 Мп. Единственный минус — контрастная автофокусировка будет не такой быстрой и аккуратной, как аналогичные технологии на камерах Canon и Sony.

Panasonic

Бюджетная full-frame камера: Nikon Z5

Цена: от 138 000 рублей

Z5 — это младшая модель семейства full-frame камер от Nikon. На фоне APS-C и MFT сенсоров, 35-миллиметровые full-frame камеры обеспечивают более широкий угол обзора, повышенное качество изображения при плохом освещении и четкое отделение фона на широких диафрагмах. Z5 способна снимать фотографии в 24,3 Мп при поддержке продвинутой автофокусировки по распознаванию глаз и 5-осевого стабилизатора. Камера использует фирменные объективы линейки Z, но давние поклонники продукции Nikon могут приобрести специальный адаптер для подсоединения DSLR-объективов.

Характеристики видеосъемки не столь впечатляют. Запись в 4К на 30 fps возможна, но картинка будет сильно обрезана, что само по себе обнуляет преимущества формата full-frame. 1080р на 60 fps тоже имеется. Z5 имеет порты для подключения микрофонов, но не может выводить изображение на внешний монитор.

Nikon

Камера для высокого разрешения: Canon M6 II

Цена: от 97 000 рублей

M6 II от Canon обладает одним из высочайших показателей разрешения по меркам APS-C камер: 32,5-мегапиксельные фотографии предоставляют большой простор для ретуши и конверсии изображения в разные форматы. Само собой, она также поддерживает великолепную автофокусировку Canon. M6 II не имеет встроенного видоискателя, но можно подключить внешний при помощи специального разъема. Этот недостаток призван компенсировать большой задний экран: он наклоняется и может поворачиваться для селфи.

В плане записи видео камера тоже не промах. Съемка в 4К осуществляется на 30 fps — 24 кадра в секунду почему-то не поддерживаются. HD-съемка повышает частоту кадров вплоть до 120 fps. Однако без механического стабилизатора запись видео с рук может стать проблемой. Внешние микрофоны, мониторы и записывающие устройства поддерживаются.