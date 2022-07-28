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1 час назад

Фрагмент античного жертвенного стола нашли археологи в Крыму

runews24.ru

Во время проведения раскопок археологи обнаружили фрагмент античного жертвенного стола, об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщили в Артезианской археологической экспедиции. По словам археологов, находка весит около 300 килограмм.

В Крыму нашли фрагмент жертвенного стола
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно опубликованному сообщению, удалось открыть алтарь и части жертвенного стола. Каким богам поклонялись – сказать трудно. Надпись на алтаре сбита еще в античное время. По словам археологов, разбит алтарь тогда же.

Сообщается, что на плитках сохранились метки каменотесов, которые облегчают сборку алтаря. Сам он украшен рельефными изображениями и скульптурными композициями.

Отдельно было отмечено, что алтарь «царского уровня» – он сделан из мрамора греческого острова Парос.

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