В Крыму нашли фрагмент жертвенного стола

Во время проведения раскопок археологи обнаружили фрагмент античного жертвенного стола, об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщили в Артезианской археологической экспедиции. По словам археологов, находка весит около 300 килограмм.

Фото: Соцсети Соцсети

Согласно опубликованному сообщению, удалось открыть алтарь и части жертвенного стола. Каким богам поклонялись – сказать трудно. Надпись на алтаре сбита еще в античное время. По словам археологов, разбит алтарь тогда же.

Сообщается, что на плитках сохранились метки каменотесов, которые облегчают сборку алтаря. Сам он украшен рельефными изображениями и скульптурными композициями.