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48 минут назад

Бесконечный шторм: NASA показала Северный полюс Юпитера

Александр Котлеткин

Космическое агентство NASA, в рамках исследовательской миссии Juno, показало серию снимков гигантских штормов в атмосфере Юпитера. На изображениях, сделанных «Юноной», можно разглядеть бесчисленное множество атмосферных вихрей на поверхности планеты.

1/13 Атмосферные вихри вблизи Северного полюса Юпитера
Фото: nasa.gov
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2/13 Огромный спиральный шторм в атмосфере Юпитера
Фото: nasa.gov
3/13 Буря на горизонте
Фото: nasa.gov
4/13 Два больших вращающихся шторма Юпитера, снятые камерой «Юноны» в видимом свете
Фото: nasa.gov
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5/13 Две бури на поверхности планеты, пойманные в процессе слияния
Фото: nasa.gov
6/13 «Пятно Клайда» на Юпитере
Фото: nasa.gov
7/13 Видимые и невидимые ветры Юпитера
Фото: nasa.gov
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8/13 Большое красное пятно: глубокое и широкое
Фото: nasa.gov
9/13 Спутники Юпитера Ио и Европа на орбите планеты
Фото: nasa.gov
10/13 Облачные полосы и водовороты в средних южных широтах планеты-гиганта
Фото: nasa.gov
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11/13 Высотные туманы на Юпитере
Фото: nasa.gov
12/13 «Бездна Юпитера» - вихрь с очень темным центром
Фото: nasa.gov
13/13 Тень Ганимеда, спутника Юпитера, на поверхности планеты
Фото: nasa.gov

В атмосфере Юпитера штормы достигают в глубину десятков километров, а ширина их может достигать сотен километров. Некоторые вихри могут быть такого размера, что с легкостью проглотили бы нашу планету.

Juno («Юнона») - это автоматическая межпланетная станция, которая была отправлена в космос в 2011 году. На орбиту Юпитера аппарат попал через пять лет, в 2016-м, и с тех пор уже передал огромное количество уникальных данных о газовом гиганте и его спутниках. Холодная мощь и красота гиганта Солнечной системы – в галерее «Рамблера»

Наука и техника,Фото,Роскосмос,NASA,
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