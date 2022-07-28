Бесконечный шторм: NASA показала Северный полюс Юпитера

В атмосфере Юпитера штормы достигают в глубину десятков километров, а ширина их может достигать сотен километров. Некоторые вихри могут быть такого размера, что с легкостью проглотили бы нашу планету.

Juno («Юнона») - это автоматическая межпланетная станция, которая была отправлена в космос в 2011 году. На орбиту Юпитера аппарат попал через пять лет, в 2016-м, и с тех пор уже передал огромное количество уникальных данных о газовом гиганте и его спутниках. Холодная мощь и красота гиганта Солнечной системы – в галерее «Рамблера»