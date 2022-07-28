В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
23 минуты назад

Ученые определили безопасную высоту прыжков в воду

Газета.Ru

Американские ученые исследовали ныряние человека в разных позах и сравнили его с нырянием животных. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Ученые определили безопасную высоту прыжков в воду
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Люди от природы умеют плавать, но их тела не приспособлены для ныряния с высоты. Для сравнения: ныряющие птицы олуши используют плотный слой перьев за головой, чтобы передать силу удара на гибкую шею. У человека нет ничего подобного, и потому прыжки в воду неподготовленных любителей часто приводят к сотрясениям мозга и другим травмам.

Анупама Пандея из Корнеллского университета и его коллеги решили исследовать нырки человека физическими методами. Для этого они бросали в воду манекены, напечатанные на 3D-принтере и оснащенные датчиками. Эти фигуры изображали людей в различных позах, характерных для ныряния: головой, руками или ногами вперед. Кроме того, для сравнения изготовили и манекены животных, которые ныряют похожим образом. В итоге у исследователей получилась модель, которая связывает характеристики тела и высоту падения с нагрузкой на организм.

Затем авторы работы сопоставили полученные данные с характерными для человека опасными для тела нагрузками. При нырянии головой человеку в первую очередь грозят компрессионные травмы головы и позвоночника, а в остальных случаях — травмы костей и мышц. В итоге, согласно моделям, при нырянии головой вперед максимальная безопасная высота оказалась равна 8 метрам, руками вперед — 12 метрам, ногами вперед — 15 метрам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители