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1 час назад

Уровень моря у берегов Британии поднялся за 32 года на 16,5 см

ТАСС

Метеорологическая служба Великобритании объявила, что с 1990 года уровень моря у берегов Соединенного Королевства повысился на 16,5 см из-за климатических изменений. Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на доклад ведомства.

Уровень моря у берегов Британии поднялся за 32 года на 16,5 см
Фото: ReutersReuters

При этом уровень моря, как констатируют эксперты, повышается ежегодно на 3-5,2 мм, что более чем в два раза превосходит аналогичные показатели начала XX века. Вследствие этого увеличивается эрозия береговой линии, что приводит к высоким волнам во время штормов.

Изменение климата "ускорит в ближайшем будущем" эту тенденцию, отмечает сотрудник британского Центра океанографии Светлана Джевреджева. Под угрозой затопления могут оказаться, по оценке исследователей, около 500 тыс. домов.

Как сообщалось ранее, к 2050 году уровень моря вблизи Британских островов поднимется на 35 см. В числе наиболее уязвимых районов - некоторые города на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Англии.

Ученые предупреждают, что жители этих районов должны быть готовы переехать, если их дома окажутся в зоне риска. Сохранить эти домохозяйства пригодными для проживания будет невозможно или экономически невыгодно, считают специалисты.

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