5 тысяч лет назад люди научились целоваться и разнесли герпес

Британские ученые из Кембриджского университета обнаружили древние образцы герпесвируса человека типа 1, которые помогут установить эволюцию этого вируса. Исследователи предположили, что в доисторические времена его распространение было связано с появлением новой традиции — поцелуев. Подробности работы опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: Dr Barbara Veselka Dr Barbara Veselka

По данным ВОЗ, две трети населения мира в возрасте до 50 лет заражено герпесвирусом человека типа 1 (ГВЧ-1). Этот вирус вызывает губную простуду, но чаще всего никак не проявляет себя. По последним данным, ГВЧ-1 появился около 5 тысяч лет назад, когда происходила крупная миграция людей из евразийских степей в Европу. Связанные с этим демографические бумы способствовали дальнейшему распространению вируса. Тем не менее об эволюции ГВЧ-1 мало сведений. Это связано с тем, что старейшая генетическая последовательность вируса датирована лишь 1925 годом.

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Британские ученые провели скрининг образцов древней ДНК, полученных с 3 тысяч археологических находок. Им удалось найти лишь 4 случая заражения ГВЧ-1. Вирусная ДНК содержалась в корнях зубов людей. Герпес часто проявляет себя при инфекциях ротовой полости, что наблюдалось и в этих случаях. Старейший образец принадлежал взрослому мужчине, останки которого нашли в Уральских горах (Россия). Они датированы поздним железным веком (около 1,5 тысячи лет назад). Два образца нашли в Кембридже (Великобритания). Один из них — женщина с англо-саксонского кладбища (VI–VII вв.), второй — юноша, похороненный на территории средневекового госпиталя (конец XIV в.). У этого юноши была инфекция ротовой полости с флюсом. Последний образец принадлежит юноше из Голландии, который, судя по анализу, курил табак. Сравнив древнюю ДНК ГВЧ-1 с образцами, которые относятся к XX веку, ученые смогли установить разницу между вирусными геномами. Это помогло им рассчитать частоту мутаций, что, в свою очередь, позволяет определить эволюционную историю ГВЧ-1.

На основе полученных данных ученые предположили, что вирус герпеса сопровождает людей еще с тех пор, когда наш вид населял преимущественно Африку. Однако 5 тысяч лет назад произошло некое событие, из-за которого один из видов вируса — ГВЧ-1 — стал доминирующим. Это, скорее всего, связано с увеличением числа заражений ГВЧ-1. Как предполагают ученые, причиной этого стало появление новой культурной традиции — поцелуи. При этом необязательно имеются в виду романтические поцелуи. По мнению исследователей, большую часть совместной истории человека и вируса герпеса он передавался «вертикально» — от матери к ребенку.