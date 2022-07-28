В России поступил в продажу фитнес-браслет Xiaomi Band 7

Xiaomi начала официальные продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 в России, сообщает портал Rozetked.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Устройство уже доступно по цене в 3 тыс. руб. на сайте Xiaomi, в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Отмечается, что с 1 августа цена на браслет Xiaomi Smart Band 7 повысится до 3,5 тыс. руб.

На AliExpress Band 7 оценивается в среднем от 2,6 до 3,2 тыс. руб. в зависимости от версии. Так, китайские модели предлагаются дешевле тех, что поставляются на европейские рынки.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 был представлен в Китае в мае 2022 года. Устройство получило 1,62-дюймовый AMOLED-экран и аккумулятор емкостью 180 мАч. Band 7 поддерживает анализ качества сна, измерение уровня насыщения кислорода в крови (Sp02), предлагает 120 спортивных режимов, а также обладает водонепроницаемым корпусом и датчиком сердечного ритма.