США отправят на Марс два мини-вертолета для доставки на Землю марсианских горных пород и образцов почвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Запуски двух мини-вертолетов запланированы на осень 2027 года и лето 2028 года. Ожидается, что они загрузят образцы горных пород и почвы с Марса на специальную ракету, которая вернет их на Землю в 2033 году", - сообщило NASA.

Вертолеты будут "весить 4 фунта (1,8 кг)". Их оснастят специальными колесами и захватными рычагами.

Предварительное проектирование мини-вертолетов начнется в октябре этого года. Этап продлится около 12 месяцев, его результатом станет создание инженерных прототипов двух моделей для их дальнейшей сборки.