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24 минуты назад

США отправят на Марс два мини-вертолета для доставки на Землю горных пород и почвы

ТАСС

США отправят на Марс два мини-вертолета для доставки на Землю марсианских горных пород и образцов почвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

США отправят на Марс два мини-вертолета
Фото: NASANASA

"Запуски двух мини-вертолетов запланированы на осень 2027 года и лето 2028 года. Ожидается, что они загрузят образцы горных пород и почвы с Марса на специальную ракету, которая вернет их на Землю в 2033 году", - сообщило NASA.

Вертолеты будут "весить 4 фунта (1,8 кг)". Их оснастят специальными колесами и захватными рычагами.

Предварительное проектирование мини-вертолетов начнется в октябре этого года. Этап продлится около 12 месяцев, его результатом станет создание инженерных прототипов двух моделей для их дальнейшей сборки.

Сейчас на поверхности Красной планеты проводит исследования марсоход NASA Perseverance, совершивший успешную посадку в феврале 2021 года. В числе его задач изучение свойств осадочных пород и почвы, а также помещение их образцов в специальные контейнеры. Он уже собрал 11 образцов горных пород. Их планируют доставить на Землю для лабораторных исследований в 2030-х гг.

Наука и техника,NASA,
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