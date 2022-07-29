Два астероида размером со здание пролетят мимо Земли

Два астероида размером с небольшие небоскребы пролетят мимо Земли 30 и 31 июля 2022 года, об этом сообщает NASA.

Первый астероид, получивший название 2016 CZ31, пролетит мимо Земли в субботу в 2 часа ночи по московскому времени со скоростью примерно 55 тыс. км/ч примерно в 2,8 млн км от Земли.

По данным NASA, этот астероид приближается к Земле каждые несколько лет, в следующий раз он пролетит мимо в январе 2028 года.