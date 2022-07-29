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16 минут назад

NASA: два астероида размером со здание пролетят мимо Земли 30 и 31 июля

Газета.Ruиещё 1

Два астероида размером с небольшие небоскребы пролетят мимо Земли 30 и 31 июля 2022 года, об этом сообщает NASA.

Два астероида размером со здание пролетят мимо Земли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый астероид, получивший название 2016 CZ31, пролетит мимо Земли в субботу в 2 часа ночи по московскому времени со скоростью примерно 55 тыс. км/ч примерно в 2,8 млн км от Земли.

По данным NASA, этот астероид приближается к Земле каждые несколько лет, в следующий раз он пролетит мимо в январе 2028 года.

Второй астероид 2013 CU83 в ширину достигает 183 метров и пройдет мимо Земли на расстоянии 6,9 млн км. Этот космический камень будет двигаться со скоростью 21 тыс. км/ч и приблизится к Земле в полтретьего ночи по московскому времени 31 июля 2022 года.

Наука и техника,NASA,
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