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1 час назад

Смартфон компании Oppo взорвался во время использования

Газета.Ru

В Индии во время использования WhatsApp возгорелся и взорвался смартфон Oppo Reno 2, сообщает портал 91mobiles.

Смартфон Oppo взорвался во время использования
Фото: vamshi6421/Twittervamshi6421/Twitter

Пострадавший также опубликовал в соцсетях скриншоты переписки со службой поддержки Oppo India и изображениями смартфона. По словам владельца смартфона, Oppo India не предложила никакого решения проблемы.

Сообщается, что перед возгоранием и последующим взрывом, смартфон начал дымиться. Причина инцидента также не была установлена. Известно, что смартфон не был подключен к зарядке во время инцидента. Был ли нанесен физический вред здоровью владельца гаджета, не сообщается.

Oppo Reno 2 был представлен в августе 2019 года. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G. Основная камера Reno 2 представлена 48-мегапиксельным сенсором, а спереди разместилась выдвижная 16-мегапиксельная селфи-камера. Oppo Reno 2 питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Это не первый случай возгорания смартфона. При этом большинство случаев происходят в Индии и в них фигурируют смартфоны холдинга BBK, в который входят Oppo, Vivo, Oneplus, Realme и iQOO.

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