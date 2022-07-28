Смартфон Oppo взорвался во время использования

В Индии во время использования WhatsApp возгорелся и взорвался смартфон Oppo Reno 2, сообщает портал 91mobiles.

Фото: vamshi6421/Twitter vamshi6421/Twitter

Пострадавший также опубликовал в соцсетях скриншоты переписки со службой поддержки Oppo India и изображениями смартфона. По словам владельца смартфона, Oppo India не предложила никакого решения проблемы.

Сообщается, что перед возгоранием и последующим взрывом, смартфон начал дымиться. Причина инцидента также не была установлена. Известно, что смартфон не был подключен к зарядке во время инцидента. Был ли нанесен физический вред здоровью владельца гаджета, не сообщается.

Oppo Reno 2 был представлен в августе 2019 года. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G. Основная камера Reno 2 представлена 48-мегапиксельным сенсором, а спереди разместилась выдвижная 16-мегапиксельная селфи-камера. Oppo Reno 2 питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.