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44 минуты назад

«Роскосмос» сравнил выгоду от полетов на «Союзе МС» и Crew Dragon

Lenta.ru

Отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на американских Crew Dragon или Starliner. О сравнении стоимости полетов на различных космических транспортных системах рассказали ТАСС во входящей в «Роскосмос» организации «Агат».

«Роскосмос» сравнил выгоду от полетов на «Союзе МС» и Crew Dragon
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там отметили, что цена пуска Crew Dragon составляет 345 миллионов долларов, а Crew Dragon — 210 миллионов. Учитывая, что экипаж каждого космического корабля составляет четыре человека, стоимость полета одного человека на первом изделии составит 87 миллионов долларов, а на втором — 53 миллиона.

«Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры», — заявили а «Агате».

В организации добавили, что затраты на запуск космонавтов на перспективном космическом корабле «Орел» будут снижены.

В марте Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян, поэтому российский пилотируемый космический корабль оказывается дешевле американского Crew Dragon.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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