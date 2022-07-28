«Роскосмос» сравнил выгоду от полетов на «Союзе МС» и Crew Dragon

Отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на американских Crew Dragon или Starliner. О сравнении стоимости полетов на различных космических транспортных системах рассказали ТАСС во входящей в «Роскосмос» организации «Агат».

Там отметили, что цена пуска Crew Dragon составляет 345 миллионов долларов, а Crew Dragon — 210 миллионов. Учитывая, что экипаж каждого космического корабля составляет четыре человека, стоимость полета одного человека на первом изделии составит 87 миллионов долларов, а на втором — 53 миллиона.

«Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры», — заявили а «Агате».

В организации добавили, что затраты на запуск космонавтов на перспективном космическом корабле «Орел» будут снижены.