Apple избавилась от Intel в своих компьютерах

Представленный летом MacBook Air стал первым компьютером Apple, в котором не осталось компонентов от Intel. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Летом 2020 года Apple заявила, что откажется от процессоров и других компонентов Intel в пользу собственных решений. Журналисты заметили, что анонсированный в июне MacBook Air на чипе M2 оказался первым компьютером американского бренда без деталей от Intel. Ранее все устройства Mac выходили на базе процессоров сторонней компании.

Выяснилось, что в новом ультрабуке Apple заменила последний компонент Intel — отвечающий за управление портами USB и Thunderbolt контроллер — на собственную деталь. В этой связи специалисты отметили, что IT-гигант полностью избавился от оборудования давнего партнера в своих продуктах.

Авторы матриала подчеркнули, что ранее специалисты iFixit, которые разобрали MacBook Air, обнаружили в его устройстве новый контроллер. В отчете отметили, что он точно не был произведен Intel, однако энтузиасты не смогли определить принадлежность детали.

В остальных компьютерах Apple — даже новых девайсах — до сих пор использует произведенный Intel контроллер USB Retimer. Ожидается, что постепенно компания Тима Кука заменит его во всех своих гаджетах.