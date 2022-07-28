Google удалила популярную функцию из камеры смартфонов Pixel

Пользователи смартфонов Google Pixel обратили внимание на отсутствующую функцию Frequent Faces в приложении «Камера», сообщает портал Android Authority.

Фото: Google Google

Данная функция используются для выбора лучшего из нескольких снятых фото, а также для того чтобы обеспечить более точные оттенки кожи в итоговых снимках.

Отмечается, что, несмотря на пропажу Frequent Faces из приложения «Камера», функция все еще упоминается на сайте с описанием смартфонов компании.

Источники в Google подтвердили Android Authority, что Frequent Faces была отключена, так как компания работала над исправлением ошибки, которая вызывала проблемы в приложении камеры. На момент написания заметки баг был исправлен, и функция снова появится в смартфонах Pixel в одном из будущих обновлений.