В Якутии открыли новый минерал для сверхъемких аккумуляторов

«Группа ученых из Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал в якутском месторождении Кестер в Верхоянском крае, который может стать основой для создания сверхъемких аккумуляторов. Минерал получил название сергейсмирновит в честь известного советского геолога, крупнейшего специалиста в области минералогии рудных месторождений действительного члена АН СССР Сергея Смирнова (1895 1947)», — говорится в релизе.

Сергейсмирновит стал четверным новым минералом, обнаруженном в Кестерском оловорудном месторождении. Он относится к той же подгруппе, что и гопеит — редко встречающийся водный фосфат цинка. Весьма вероятно, что этот материал является хорошим протонным проводником. Именно благодаря этому свойству синтетические аналоги сергейсмирновита могут стать основой для аккумуляторов сверхвысокой емкости.