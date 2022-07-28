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33 минуты назад

В Якутии открыли новый минерал для сверхъемких аккумуляторов

Газета.Ruиещё 1

Российские ученые открыли новый минерал в якутском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

В Якутии открыли новый минерал для сверхъемких аккумуляторов
Фото: Кольский научный центр РАНКольский научный центр РАН

«Группа ученых из Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал в якутском месторождении Кестер в Верхоянском крае, который может стать основой для создания сверхъемких аккумуляторов. Минерал получил название сергейсмирновит в честь известного советского геолога, крупнейшего специалиста в области минералогии рудных месторождений действительного члена АН СССР Сергея Смирнова (1895 1947)», — говорится в релизе.

Сергейсмирновит стал четверным новым минералом, обнаруженном в Кестерском оловорудном месторождении. Он относится к той же подгруппе, что и гопеит — редко встречающийся водный фосфат цинка. Весьма вероятно, что этот материал является хорошим протонным проводником. Именно благодаря этому свойству синтетические аналоги сергейсмирновита могут стать основой для аккумуляторов сверхвысокой емкости.

Ученые направили образец минерала в Минералогический музей Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее в Атлантике на глубине 4 километра обнаружили странную борозду, похожую на рукотворную.

Наука и техника,Сергей Смирнов,
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