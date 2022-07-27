Reuters: Россия продлила пребывание на МКС

Руководитель космических операций НАСА Кэти Людерс заявила, что Россия якобы сообщила агентству о планах оставаться на МКС вплоть до постройки собственной орбитальной станции. То есть, до 2028 года. Об этом пишет Reuters.

Фото: NASA NASA

Отмечается, что глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 26 июля, во вторник, рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах завершить работу на МКС после 2024 года.

Кэти Людерс отметила, что агентство «не получало никаких указаний на каком-либо рабочем уровне о том, что что-то изменилось». Она подчеркнула, что отношения организации с «Роскосмосом» остаются такими же, как и раньше.

Юрий Борисов сказал ранее, что МКС находится не в лучшем состоянии. Следовательно, России следует сосредоточиться на работе над собственной станцией, сообщает ТАСС.