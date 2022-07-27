Reuters: Россия продлила пребывание на МКС

Руководитель космических операций НАСА Кэти Людерс заявила, что Россия якобы сообщила агентству о планах оставаться на МКС вплоть до постройки собственной орбитальной станции. То есть, до 2028 года. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 26 июля, во вторник, рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах завершить работу на МКС после 2024 года.
Кэти Людерс отметила, что агентство «не получало никаких указаний на каком-либо рабочем уровне о том, что что-то изменилось». Она подчеркнула, что отношения организации с «Роскосмосом» остаются такими же, как и раньше.
Юрий Борисов сказал ранее, что МКС находится не в лучшем состоянии. Следовательно, России следует сосредоточиться на работе над собственной станцией, сообщает ТАСС.
Генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев пояснил, что строительство российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, дополняет РИА «Новости».