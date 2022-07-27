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40 минут назад

На Луне нашли места с комфортной для жизни температурой

Елена Прошина

Писатель Билл Штайгервальд в статье для портала НАСА рассказал о перспективном открытии ученых организации. Оказывается, в пещерах на Луне на постоянной основе сохраняется вполне приемлемая для людей температура. В среднем она колеблется в районе температуры 63 градусов по Фаренгейту (17 по Цельсию).

На Луне нашли места с комфортной для жизни температурой
Фото: NASANASA

Эти данные, уточняет автор, ученым удалось получить с помощью космического аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter и компьютерного моделирования.

Билл Штайгервальд пояснил, что исследование Луны входит в стратегию организации «по изучению и пониманию неизвестного в космосе».

Он напомнил, что пещеры впервые были обнаружены на спутнике Земли в 2009 году. Ученые сразу же заинтересовались ими в контексте практического применения. Они желали узнать, возможно ли использовать глубокие ямы на лунной поверхности в качестве укрытий от солнечной радиации и небольших метеоритов.

Американские ученые измерили температуру в лунных пещерах

Соавтор статьи, ученый Дэвид Пейдж подчеркнул, что пещеры сыграли важную роль в человеческой эволюции. Он отметил, что люди могли бы вернуться к обитанию в такого рода укрытиях, в случае создания колонии на Луне.

Наука и техника,NASA,
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