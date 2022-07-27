Китай выведет на орбиту телескоп с полем обзора в 300 раз больше "Хаббл"

В 2024 году Китай планирует запустить на орбиту Земли космический телескоп Xuntian. Об этом сообщает Telegram-канал «Популярная механика».
Поле обзора Xuntian будет в 300 раз больше, чем у американского телескопа «Хаббл», при этом конкурент из Китая сохранит такое же разрешение – 2.5 миллиардов пикселей. Аппарат планируют расположить на одной орбите с Китайской космической станцией, а не в 1.5 миллионах км от нашей планеты как «Джеймс Уэбб».
Кроме того, для упрощения обслуживания новый телескоп сможет стыковаться к Китайской космической станции. Его вес составит более 10 тонн, а на борту будет пять измерительных приборов: терагерцовый модуль, многоканальный формирователь изображения, спектрограф интегрального поля, планетарный коронограф и головной модуль. Планируемый срок службы телескопа рассчитан на 10 лет, но Китайские учёные надеются, что при должном уходе Xuntian прослужит даже дольше.
Напомним, что ранее Китай запустил второй модуль для своей орбитальной станции «Тяньгун».