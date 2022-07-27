Китай выведет на орбиту телескоп с полем обзора в 300 раз больше "Хаббл"

В 2024 году Китай планирует запустить на орбиту Земли космический телескоп Xuntian. Об этом сообщает Telegram-канал «Популярная механика».

Поле обзора Xuntian будет в 300 раз больше, чем у американского телескопа «Хаббл», при этом конкурент из Китая сохранит такое же разрешение – 2.5 миллиардов пикселей. Аппарат планируют расположить на одной орбите с Китайской космической станцией, а не в 1.5 миллионах км от нашей планеты как «Джеймс Уэбб».

Кроме того, для упрощения обслуживания новый телескоп сможет стыковаться к Китайской космической станции. Его вес составит более 10 тонн, а на борту будет пять измерительных приборов: терагерцовый модуль, многоканальный формирователь изображения, спектрограф интегрального поля, планетарный коронограф и головной модуль. Планируемый срок службы телескопа рассчитан на 10 лет, но Китайские учёные надеются, что при должном уходе Xuntian прослужит даже дольше.