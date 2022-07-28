Представлена китайская замена MacBook Pro

Компания Huawei представила свой флагманский ноутбук 2022 года всего шесть месяцев назад на выставке CES, при этом преемник MateBook X Pro уже анонсирован. Это кажется странным решением, но стоит учитывать, что ранее были представлены новейшие чипы Intel 12-го поколения для ноутбуков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Предыдущий MateBook X Pro работал на “устаревшем” процессоре 11-го поколения. Однако неясно, какие процессоры Intel Alder Lake используются в новой модели и сколько оперативной памяти доступно.

Но на этом изменения не заканчиваются. Huawei также обновила дизайн MateBook X Pro, заменив обычный алюминиевый сплав на магниевый, а к существующему темно-синему цвету добавился новый белый.

Такой выбор материалов также существенно повлиял на вес. Теперь вес MateBook X Pro составляет всего 1,26 кг по сравнению с 1,38 кг у предшественника.

В результате это один из самых легких ноутбуков с дисплеем в 14,2 дюйма. Это по-прежнему ЖК-дисплей, но с высоким разрешением 3120×2080 и частотой обновления 90 Гц. Также имеется поддержка сенсорного ввода, который можно использовать в качестве альтернативы большому трекпаду.

Последний поддерживает широкий спектр новых жестов, к тому же датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, сохранился. К счастью, веб-камера 720p по-прежнему находится над дисплеем, а не в откидной клавише, как в предыдущих ноутбуках Huawei.

Здесь по-прежнему только четыре порта USB-C и 3,5-мм разъем для наушников, и нет места для USB-A или HDMI.