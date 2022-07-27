Производство iPhone 14 под угрозой

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил о проблемах в производстве смартфонов Apple iPhone 14, сообщает портал 9to5Mac. По словам Куо, качество задних камер смартфона пока не соответствуют заявленному стандарту.
Известно, что некоторые объективы блока камер в iPhone 14 «растрескались». Куо уточнил, что из-за этого Apple пришлось перераспределить заказ в 10 млн устройств в пользу другого поставщика, чтобы избежать задержек в поставках нового гаджета осенью нынешнего года. Речь идет о тайваньской компании Largan, крупнейшем производителе линз для камер смартфонов и других электронных устройств. Аналитик считает, что Largan должна справиться с возникшей проблемой и уложиться в срок.
Как отмечает 9to5Mac, эта ситуация вряд ли повлияет на время релиза iPhone 14, но не исключено, что к старту продаж смартфон поступит в магазины в ограниченном количестве.