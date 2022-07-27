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24 минуты назад

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал о трескающихся объективах камер iPhone 14

Газета.Ru

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил о проблемах в производстве смартфонов Apple iPhone 14, сообщает портал 9to5Mac. По словам Куо, качество задних камер смартфона пока не соответствуют заявленному стандарту.

Производство iPhone 14 под угрозой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что некоторые объективы блока камер в iPhone 14 «растрескались». Куо уточнил, что из-за этого Apple пришлось перераспределить заказ в 10 млн устройств в пользу другого поставщика, чтобы избежать задержек в поставках нового гаджета осенью нынешнего года. Речь идет о тайваньской компании Largan, крупнейшем производителе линз для камер смартфонов и других электронных устройств. Аналитик считает, что Largan должна справиться с возникшей проблемой и уложиться в срок.

Как отмечает 9to5Mac, эта ситуация вряд ли повлияет на время релиза iPhone 14, но не исключено, что к старту продаж смартфон поступит в магазины в ограниченном количестве.

Наука и техника,Apple,
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