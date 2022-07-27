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7 минут назад

Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусом

Ferra.ru

Apple 26 июля 2022 года запатентовала новое устройство. Патент называется «Электронное устройство со стеклянным корпусом» и относится к настольным компьютерам Apple iMac. Вероятно, это может означать, что в будущем компания изменит дизайн этих компьютеров. Впрочем, эти устройства могут никогда не запустить в производство.

Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусом
Фото: ferra.ruferra.ru

Согласно патенту, заявленное устройство предполагает стеклянный корпус, закруглённый снизу. Система включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, которая определяет область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую между собой верхнюю и нижнюю части устройства.

По описанию, новый компьютер — единая стеклянная панель с экраном и клавиатурой, расположенной в нижней, закруглённой части. Угол наклона экрана можно будет регулировать с помощью подставки, соединяющей верхнюю и нижнюю части iMac.

Наука и техника,Apple,
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