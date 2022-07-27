Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусом

Apple 26 июля 2022 года запатентовала новое устройство. Патент называется «Электронное устройство со стеклянным корпусом» и относится к настольным компьютерам Apple iMac. Вероятно, это может означать, что в будущем компания изменит дизайн этих компьютеров. Впрочем, эти устройства могут никогда не запустить в производство.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Согласно патенту, заявленное устройство предполагает стеклянный корпус, закруглённый снизу. Система включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, которая определяет область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую между собой верхнюю и нижнюю части устройства.