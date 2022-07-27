Названы даты мощных магнитных бурь в августе

В августе этого года на Земле ожидаются мощные магнитные бури, которые продлятся неделю. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Слабая магнитная буря накроет Землю уже в понедельник, 1 августа. До 3 числа пройдут слабые колебания, которые не особо скажутся на самочувствии людей. Бурю средней интенсивности стоит ожидать 10 августа, которая продлится два дня.

Самая сильная буря начнется 16 августа и продлится целую неделю - до 22 августа. В эти дни метеозависимым людям следует отказаться от тяжелой работы и принимать необходимые лекарства.