Ошибка в Windows 10 "ломает" USB-принтеры

Некоторые пользователи столкнулись с тем, что система показывает дубликаты подключенных к ней принтеров, а часть жалуется на невозможность распечатать документы. Впервые об ошибке стало известно еще 22 июля, и пока доподлинно неизвестно, что именно вызвало проблему. В Microsoft поспешили успокоить пользователей, заявив о том, что ошибка уже устраняется, однако на момент написания новости она все еще не исправлена.