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23 минуты назад

Ошибка в Windows 10 "ломает" USB-принтеры

Газета.Ru

В операционной системе Windows 10 обнаружен баг, вызывающий ошибку в работе принтеров, которые подключаются через USB. Об этом сообщает портал PC World.

Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры
Фото: PexelsPexels

Некоторые пользователи столкнулись с тем, что система показывает дубликаты подключенных к ней принтеров, а часть жалуется на невозможность распечатать документы. Впервые об ошибке стало известно еще 22 июля, и пока доподлинно неизвестно, что именно вызвало проблему. В Microsoft поспешили успокоить пользователей, заявив о том, что ошибка уже устраняется, однако на момент написания новости она все еще не исправлена.

В качестве временной меры портал советует пострадавшим от бага пользователям обновить драйвера принтера, попробовать переустановить его, либо провести манипуляции с USB-портами в свойствах самого устройства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как встроенный в Windows антивирус тормозит процессоры Intel. Как заявил разработчик бенчмарков Кевин Глин, во время работы «Защитника Windows» производительность его процессора Intel Core i9 10 850K упала примерно на 6%.

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