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42 минуты назад

Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики

Газета.Ru

Исследователи из Колумбийского инженерного института разработали искусственный интеллект для наблюдения за физическими явлениями с помощью камер, работа ученых была опубликована в журнале Nature Computational Science.

Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа физиков также решили провести эксперимент и дали ИИ задачу найти минимальный набор фундаментальных переменных по видеозаписям физических явлений, например, качающегося маятника.

В итоге ИИ смог в общих чертах обозначить две переменные, которые соответствуют углам наклона плеч маятника.

Ученые также предоставили ИИ ролик танцующей фигуры, которую обычно устанавливают перед магазинами. Проанализировав это видео, программа выдала восемь переменных. Видео с лавовой лампой также дало восемь переменных.

По словам ученых, ИИ описывает законы физики «альтернативным» для человека путем.

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