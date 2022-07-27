Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики

Исследователи из Колумбийского инженерного института разработали искусственный интеллект для наблюдения за физическими явлениями с помощью камер, работа ученых была опубликована в журнале Nature Computational Science.

Группа физиков также решили провести эксперимент и дали ИИ задачу найти минимальный набор фундаментальных переменных по видеозаписям физических явлений, например, качающегося маятника.

В итоге ИИ смог в общих чертах обозначить две переменные, которые соответствуют углам наклона плеч маятника.

Ученые также предоставили ИИ ролик танцующей фигуры, которую обычно устанавливают перед магазинами. Проанализировав это видео, программа выдала восемь переменных. Видео с лавовой лампой также дало восемь переменных.