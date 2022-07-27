В Анталье  обнаружили античную мозаику Геракла

При раскопках в районе Алания турецкой провинции Анталья найдена античная мозаика площадью в 164 квадратных метров, на которой изображены 12 подвигов Геракла.

Фото: rusturkey.com rusturkey.com

Об этом в беседе с агентством «Анадолу» сообщил преподаватель кафедры археологии Университета Караманоглу Мехметбей Эртуг Эргюрер.

По его словам, мозаика обнаружена при раскопках античного города Сьедра, которые продолжаются с 2019 года.

Спустя три года раскопок удалось найти древний и очень важный с точки зрения искусства экспонат.

«Мы посчитали неправильным раскрыть все подробности этой находки, которую мы обнаружили еще в 2019 году. Мы раскрыли мозаику Геракла полностью только к концу 2020 года. На мозаике изображены 12 подвигов Геракла, все мифологические сцены хорошо сохранились», - сказал он.

Эргюрер отметил, что мозаика на данный момент полностью покрыта песком для ее сохранности и более детального исследования в будущем.

После того, как были предприняты все необходимые меры безопасности, мы рассказали общественности о находке, сказал Эргюрер.

По словам Эргюрера, сегодня команда археологов работает над тем, чтобы в скором времени подарить миру мозаику Геракла и другие ценные артефакты.

Античная мозаика была найдена в римской бане на территории античного города, и не имеет аналогов в мире, подчеркнул Эргюрер.

«Мы никогда не встречали подобной мозаики, в которой представлены сцены всех 12 подвигов Геракла. Индивидуальность мозаике придает и то, что фигуры выполнены в человеческом размере. Таким образом, перед нами уникальная мозаика. Хорошо сохранившиеся мифологические сцены в мозаике добавляют значимости произведению», - сказал он.