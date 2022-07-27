В Анталье  обнаружили античную мозаику Геракла

При раскопках в районе Алания турецкой провинции Анталья найдена античная мозаика площадью в 164 квадратных метров, на которой изображены 12 подвигов Геракла.
Об этом в беседе с агентством «Анадолу» сообщил преподаватель кафедры археологии Университета Караманоглу Мехметбей Эртуг Эргюрер.
По его словам, мозаика обнаружена при раскопках античного города Сьедра, которые продолжаются с 2019 года.
Спустя три года раскопок удалось найти древний и очень важный с точки зрения искусства экспонат.
«Мы посчитали неправильным раскрыть все подробности этой находки, которую мы обнаружили еще в 2019 году. Мы раскрыли мозаику Геракла полностью только к концу 2020 года. На мозаике изображены 12 подвигов Геракла, все мифологические сцены хорошо сохранились», - сказал он.
Эргюрер отметил, что мозаика на данный момент полностью покрыта песком для ее сохранности и более детального исследования в будущем.
После того, как были предприняты все необходимые меры безопасности, мы рассказали общественности о находке, сказал Эргюрер.
По словам Эргюрера, сегодня команда археологов работает над тем, чтобы в скором времени подарить миру мозаику Геракла и другие ценные артефакты.
Античная мозаика была найдена в римской бане на территории античного города, и не имеет аналогов в мире, подчеркнул Эргюрер.
«Мы никогда не встречали подобной мозаики, в которой представлены сцены всех 12 подвигов Геракла. Индивидуальность мозаике придает и то, что фигуры выполнены в человеческом размере. Таким образом, перед нами уникальная мозаика. Хорошо сохранившиеся мифологические сцены в мозаике добавляют значимости произведению», - сказал он.
По словам Эргюрера, мозаика была создана примерно во втором веке нашей эры. Его ширина составляет 7,9 метров, высота – 21,91 метра. Общая площадь мозаики 164 кв. метра.