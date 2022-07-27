В России создали новый стойкий защитный композит для космоса и самолетов

В России создали тугоплавкий композитный материал для применения в авиации и космонавтике. Статья об этом опубликована в Ceramics International.

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Космические аппараты при прохождении сквозь слои атмосферы нагреваются до температуры больше 2000 градусов. Поэтому их защищают особыми стойкими материалами, чтобы не допустить разрушения внутренней конструкции. Кроме того, защитный материал должен быть стоек к окислению кислородом воздуха, и потому углерод-углеродные композиты обычно не применяют там, где температура поднимается выше 1600 градусов.

Вероника Суворова из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и ее коллеги создали новый композитный материал, в основе которого лежит карбонитрид гафния. Получившийся материал не только сопротивляется окислению при температуре выше 2000 градусов, но и механически прочен. Его производство довольно просто: смесь гафния с углеродом сжигают в атмосфере азота.

По мнению авторов, материал может применяться при изготовлении ответственных узлов ракетно-космической и другой перспективной техники. Сегменты конструкций, выполненные из нового композита, обеспечат эффективную теплозащиту в точках полного торможения потока, то есть там, где температура наиболее высока.