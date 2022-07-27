Почему сломался электрочайник и что делать при поломке

На современной кухне уже давно не обойтись без электрического чайника: простого и удобного способа быстро заварить горячие напитки или получить кипяток для других целей. Но несмотря на все свои преимущества, подобные приборы, как и любая другая электроника, в любой момент могут подвести из-за неполадки. Сегодня мы расскажем о самых частых причинах поломки электрических чайников.

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Сильная накипь

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Практически каждый электрический чайник рано или поздно начинает страдать от накипи: от этой проблемы не спасают ни фильтры для воды, ни какие-либо встроенные меры безопасности. Когда на нагревательном элементе образуется слишком много накипи, чайник либо перестанет работать вообще, либо начнет отключаться, прежде чем вода закипит. Это происходит из-за того, что элемент, на котором образовались отложения различных солей, перегревается — чайник автоматически перестает подавать на него электричество, чтобы не вызвать более серьезную неполадку. На более новых моделях нагревательный элемент часто скрыт под днищем устройства, но тогда накипь оседает на стенках чайника. К счастью, этой распространенной проблемы можно легко избежать: достаточно хотя бы несколько раз в год чистить прибор от накипи при помощи специальных средств.

Дефект биметаллической пластины

Биметаллическая пластина обычно расположена в ручке электрического чайника: она отвечает за отключение прибора после того, как вода закипела. В то же время, из-за перепадов температур этот компонент постоянно сужается и расширяется в размерах. В долгосрочной перспективе это может привести к деформации металла, из-за чего пластина перестанет корректно выполнять свои функции — чайник начнет выключаться слишком рано. Подобную проблему теоретически можно решить дома, если разобрать ручку чайника и просто подогнуть пластину в нужное положение, но это, во-первых, требует определенного навыка, а во-вторых вряд ли продлит жизнь прибора надолго. Если проблема кроется в биметаллической пластине, готовьтесь покупать новый чайник — это более выгодная трата денег, чем ремонт в сервисном центре.

Протечка колбы

Эта неполадка чаще всего возникает на электрических чайниках со стеклянным или пластиковым корпусом. Из-за резких перепадов температур на стенках колбы могут появиться маленькие трещины, через которые вода будет протекать наружу — в этом случае вы вряд ли сможете решить проблему безболезненно. Скорее всего, придется покупать новый прибор. Впрочем, иногда протечки также появляются по причине износа изолирующей прокладки, которую вполне можно заменить дома (опять же, при наличии навыка) или в сервисном центре.

Неисправность кнопки включения