В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
42 минуты назад

Instagram* приостановил обновления. Всему виной сестры Кардашьян-Дженнер

Газета.Ruиещё 1

Социальная сеть Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) заявила о приостановке тестирования новой системы полноэкранной ленты, а также о снижении количества публикаций, которые рекомендует искусственный интеллект. Как сообщает портал Gizmodo, это было сделано из-за большого количества жалоб со стороны пользователей, которым не понравилось, что Instagram начинает все больше и больше походить на TikTok.

Instagram приостановил обновления из-за жалоб пользователей
Фото: kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Основываясь на наших выводах и отзывах сообщества, мы приостанавливаем тест полноэкранной ленты в Instagram, чтобы мы могли изучить другие варианты. Также мы временно уменьшаем количество рекомендаций, которые вы видите в своей ленте… Несмотря на то, что мы верим в то, что Instagram должен развиваться, мы решили взять паузу, чтобы сделать все правильно», — говорится в заявлении Instagram.

Ранее в сети был запущен флешмоб «Сделайте из Instagram Instagram» (англ. «Make Instagram Instagram Again»), в котором приняли участие многие пользователи социальной сети. Они выражали сожаление, что Instagram потерял свою самобытность и теперь пытается «быть как TikTok». К флешмобу присоединились инфлюэнсеры Кайли Дженнер и ее сестры Ким и Кортни Кардашьян, которые опубликовали в своих аккаунтах протест против новой политики Instagram и конкуренции с TikTok. Как считает Gizmodo, именно внимание со стороны звезды платформы (у сестер Кардашьян-Дженнер многомиллионная аудитория в Instagram) сподвигло руководство соцсети приостановить введение обновлений.

* компания-владелец Meta признана экстремистской организацией

Наука и техника,Соцсети,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители