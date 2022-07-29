Instagram приостановил обновления из-за жалоб пользователей

Социальная сеть Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) заявила о приостановке тестирования новой системы полноэкранной ленты, а также о снижении количества публикаций, которые рекомендует искусственный интеллект. Как сообщает портал Gizmodo, это было сделано из-за большого количества жалоб со стороны пользователей, которым не понравилось, что Instagram начинает все больше и больше походить на TikTok.

«Основываясь на наших выводах и отзывах сообщества, мы приостанавливаем тест полноэкранной ленты в Instagram, чтобы мы могли изучить другие варианты. Также мы временно уменьшаем количество рекомендаций, которые вы видите в своей ленте… Несмотря на то, что мы верим в то, что Instagram должен развиваться, мы решили взять паузу, чтобы сделать все правильно», — говорится в заявлении Instagram.

Ранее в сети был запущен флешмоб «Сделайте из Instagram Instagram» (англ. «Make Instagram Instagram Again»), в котором приняли участие многие пользователи социальной сети. Они выражали сожаление, что Instagram потерял свою самобытность и теперь пытается «быть как TikTok». К флешмобу присоединились инфлюэнсеры Кайли Дженнер и ее сестры Ким и Кортни Кардашьян, которые опубликовали в своих аккаунтах протест против новой политики Instagram и конкуренции с TikTok. Как считает Gizmodo, именно внимание со стороны звезды платформы (у сестер Кардашьян-Дженнер многомиллионная аудитория в Instagram) сподвигло руководство соцсети приостановить введение обновлений.