"Бесконечная" картинка очаровала пользователей соцсетей

Художник Лукас Васканге опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображение, которое можно увеличивать «бесконечно», открывая для себя новые изображения и сюжеты. Об этом сообщает портал Upworthy.

На первоначальной картинке изображен художник за работой, на стене у него прикреплена цветная фотография. Если увеличить снимок, то можно разглядеть на ней человека, укладывающего чемодан, чтобы отправиться в отпуск. Дальнейшее увеличение покажет поезд в окне, внутри которого окажется художник, и так далее.