В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
22 минуты назад

"Бесконечная" картинка очаровала пользователей соцсетей

Газета.Ru

Художник Лукас Васканге опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображение, которое можно увеличивать «бесконечно», открывая для себя новые изображения и сюжеты. Об этом сообщает портал Upworthy.

На первоначальной картинке изображен художник за работой, на стене у него прикреплена цветная фотография. Если увеличить снимок, то можно разглядеть на ней человека, укладывающего чемодан, чтобы отправиться в отпуск. Дальнейшее увеличение покажет поезд в окне, внутри которого окажется художник, и так далее.

Ролик был опубликован 26 июля и уже собрал свыше 5 млн просмотров. Пользователи в комментариях выражают восхищение работой Васканге и интересуются, почему изображение не «пикселится» при дальнейшем увеличении. Художник пояснил, что изображения были созданы не при помощи пикселей, а при помощи векторной графики, что и позволило сделать эффект «бесконечности».

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители