"Бесконечная" картинка очаровала пользователей соцсетей

Художник Лукас Васканге опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображение, которое можно увеличивать «бесконечно», открывая для себя новые изображения и сюжеты. Об этом сообщает портал Upworthy.
На первоначальной картинке изображен художник за работой, на стене у него прикреплена цветная фотография. Если увеличить снимок, то можно разглядеть на ней человека, укладывающего чемодан, чтобы отправиться в отпуск. Дальнейшее увеличение покажет поезд в окне, внутри которого окажется художник, и так далее.
Ролик был опубликован 26 июля и уже собрал свыше 5 млн просмотров. Пользователи в комментариях выражают восхищение работой Васканге и интересуются, почему изображение не «пикселится» при дальнейшем увеличении. Художник пояснил, что изображения были созданы не при помощи пикселей, а при помощи векторной графики, что и позволило сделать эффект «бесконечности».