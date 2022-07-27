Специалисты назвали самые популярные у россиян смартфоны

Так, самыми популярными стали устройства Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme.

Фото: Samsung Samsung

По данным пресс-службы «Мегафона», лидером по итогам первых 6 месяцев 2022 года стал смартфон Samsung — их доля среди всех используемых гаджетов в нашей стране составляет 28,2%. Причем такая же картина была и год назад.

Как объяснил главред Ferra.ru Евгений Харитонов, россияне очень доверяют этому бренду, поскольку это единственный производитель, «доживший» со времен кнопочных телефонов до нынешнего времени. И немаловажно, что он по-прежнему выпускает смартфоны во всех ценовых сегментах.

Второе место досталось компания Xiaomi с долей смартфонов в рейтинге использования в первом полугодии 23,2. А вот обладатель третьего места изменился: из топ-3 выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple. На пятую строчку попал, как и в прошлом году realme.