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48 минут назад

Специалисты назвали самые популярные у россиян смартфоны

Мир новостей

Так, самыми популярными стали устройства Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme.

Специалисты назвали самые популярные у россиян смартфоны
Фото: SamsungSamsung

По данным пресс-службы «Мегафона», лидером по итогам первых 6 месяцев 2022 года стал смартфон Samsung — их доля среди всех используемых гаджетов в нашей стране составляет 28,2%. Причем такая же картина была и год назад.

Как объяснил главред Ferra.ru Евгений Харитонов, россияне очень доверяют этому бренду, поскольку это единственный производитель, «доживший» со времен кнопочных телефонов до нынешнего времени. И немаловажно, что он по-прежнему выпускает смартфоны во всех ценовых сегментах.

Второе место досталось компания Xiaomi с долей смартфонов в рейтинге использования в первом полугодии 23,2. А вот обладатель третьего места изменился: из топ-3 выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple. На пятую строчку попал, как и в прошлом году realme.

Самым востребованным смартфоном среди всех моделей оказался iPhone 11. По информации «Мегафона», его используют 3 % абонентов. Эта же модель лидирует у клиентов МТС и Yota.

Наука и техника,Евгений Харитонов,Yota,Мегафон,МТС,Apple,
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