Apple намерена кардинально изменить дизайн iMac

В сети появился патент Apple под названием «Электронное устройство со стеклянным корпусом», что может быть свидетельством того, что компания из Купертино намерена обновить внешний вид компьютера iMac. Об этом сообщает портал Rozetked.
Как следует из описания патента, «электронное устройство включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, определяющую область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую верхнюю часть и нижнюю часть». Предполагается, что iMac будет представлять собой единую стеклянную панель, закругленную внизу — там может располагаться клавиатура. Угол наклона экрана можно будет отрегулировать благодаря подставке, соединяющей верхнюю и нижнюю часть компьютера.
Важно отметить, что публикация патента не означает, что компания когда-либо начнет производство такого устройства или выпустит его в продажу.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Apple сменит дизайн популярного гаджета впервые за четыре года. Речь идет о смарт-часах Apple Watch, чей экран будет увеличен и «переосмыслен».