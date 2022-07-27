Apple намерена кардинально изменить дизайн iMac

В сети появился патент Apple под названием «Электронное устройство со стеклянным корпусом», что может быть свидетельством того, что компания из Купертино намерена обновить внешний вид компьютера iMac. Об этом сообщает портал Rozetked.

Фото: US Patent & Trademark Office US Patent & Trademark Office

Как следует из описания патента, «электронное устройство включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, определяющую область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую верхнюю часть и нижнюю часть». Предполагается, что iMac будет представлять собой единую стеклянную панель, закругленную внизу — там может располагаться клавиатура. Угол наклона экрана можно будет отрегулировать благодаря подставке, соединяющей верхнюю и нижнюю часть компьютера.

Важно отметить, что публикация патента не означает, что компания когда-либо начнет производство такого устройства или выпустит его в продажу.