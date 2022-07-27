Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров

Большая часть (69%) самых опасных вирусов, атакующих компьютер на уровне железа, заточены под устройства, выпущенные преимущественно до 2020 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование специалистов Positive Technologies.
Эксперты разъяснили, что вредоносные программы (буткиты) разработаны всего для 18% новых компьютеров.
Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал обнародованную американскими политиками информацию о том, что США столкнулись с проблемой безопасности VPN-сервисов.