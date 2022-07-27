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1 час назад

Китай впервые осуществил запуск национальной ракеты-носителя "Лицзянь-1"

ТАССиещё 2

КНР в среду впервые осуществила запуск ракеты-носителя национальной разработки "Лицзянь-1", при помощи которой на орбиту были выведены сразу шесть спутников. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.

КНР впервые осуществила запуск национальной ракеты-носителя «Лицзянь-1»
Фото: ReutersReuters

По ее сведениям, запуск был осуществлен в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны.

Как отмечается, выведенные на орбиту экспериментальные космические аппараты будут использоваться для наблюдений за атмосферой Земли и испытания электромагнитных устройств.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в текущем году.

В 2021 году Китай осуществил 55 запусков, поставив национальный рекорд. По этому показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

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