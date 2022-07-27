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51 минуту назад

В России приступили к разработке оборудования для связи 6G

Москва24иещё 2

В России специалисты разрабатывают проект по созданию отечественного оборудования для обеспечения нового стандарта связи 6G, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

В России займутся созданием сети 6G, минуя 5G
Фото: Москва24Москва24

Генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что институт совместно со "Сколтехом" подготовили предложения по разработке отечественного оборудования для 6G.

По его словам, в России планируют разрабатывать оборудование начиная от создания прототипов и заканчивая производством. Также специалисты рассмотрят вопросы создания нормативно-правовой базы, проведут подробные исследования безопасности новых сетей. При этом Иванов добавил, что пока рано рассказывать другие подробности проекта, в том числе источники финансирования.

Новое оборудование собираются создать уже к 2025 году, на это потребуется более 30 миллиардов рублей из бюджета. Разработкой будут заниматься "Сколтех" и НИИ радио.

Ранее сообщалось, что оператор "Билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.

Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.

Наука и техника,Олег Иванов,Коммерсант,Вымпелком,
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