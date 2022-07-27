Ученые нашли бактерии, способные быстро разлагать пластик

В норвежских озерах экологи из Великобритании и Германии обнаружили несколько штаммов бактерий, которые способны питаться пластиком и быстро его разлагать, сообщается в издании Nature Communications.

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Ежегодно в сточные воды и на свалки попадает около 300 млн тонн пластикового мусора, большая его часть не разлагается микробами и остается в почти нетронутом виде в течение нескольких десятков лет.

Исследователи случайно нашли микробов, которых в будущем можно будет использовать для уничтожения пластикового мусора, попавшего в пресноводную часть гидросферы.

Команда ученых искусственно состарила пластиковые пакеты и поместила фрагменты в стеклянные бутылки, заполненные озерной водой, чтобы выяснить, как с ними будут взаимодействовать микробы. Спустя трое суток специалисты измерили уровень активности бактерий и выяснили, что в присутствии пластика микробы росли в 2,29 раза быстрее, чем в обычной озерной воде. Это связано с тем, что углеводороды из пакетов были более химически доступными для микробов, чем органические вещества, которые присутствуют в озерной воде и в отложениях ила на дне.

Исследователи надеются, что последующее изучение образцов воды из озер поможет экологам выделить штаммы бактерий из родов Deinococcus и Hymenobacter, отвечающие за «переваривание» пластика. Их изучение и культивация помогут создать экологически чистые подходы для ликвидации пластикового мусора и очистки природы от загрязнения его частицами.