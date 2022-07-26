Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС. Он пожелал России «счастливого пути». Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщение на французском «Bon voyage» Маск оставил в своей социальной сети в ответ на заявление нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о том, что было принято решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Отмечается, что НАСА пока никак не прокомментировало такое решение Москвы, потому что ещё не получило официального уведомления России.
Напомним, что Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подчеркнул, что основным приоритетом корпорации станет предоставление российской экономике необходимых услуг в космической сфере.