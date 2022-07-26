Сообщение на французском «Bon voyage» Маск оставил в своей социальной сети в ответ на заявление нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о том, что было принято решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Отмечается, что НАСА пока никак не прокомментировало такое решение Москвы, потому что ещё не получило официального уведомления России.