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28 минут назад

Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС

Елена Прошина

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС. Он пожелал России «счастливого пути». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщение на французском «Bon voyage» Маск оставил в своей социальной сети в ответ на заявление нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о том, что было принято решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Отмечается, что НАСА пока никак не прокомментировало такое решение Москвы, потому что ещё не получило официального уведомления России.

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Напомним, что Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подчеркнул, что основным приоритетом корпорации станет предоставление российской экономике необходимых услуг в космической сфере.

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