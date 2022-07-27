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28 минут назад

Samsung спустя полгода представила новую версию Galaxy S22

Ferra.ruиещё 1

Компания Samsung использовала фиолетовый цвет в нескольких поколениях Galaxy S - например, в Galaxy S8 и Galaxy S9. Теперь Galaxy S22 получит фиолетовый цвет с новым для смартфонов компании оттенком, получившим название "Bora Purple".

Samsung спустя полгода представила новую версию Galaxy S22
Фото: ferra.ruferra.ru

"Bora" - это корейское слово, означающее "фиолетовый", учитывая, что “Purple” переводится с английского точно также, цвет получил название "фиолетовый фиолетовый".

Samsung Galaxy S22 в цвете Bora Purple станет доступен 10 августа, в тот же день, когда состоится анонс Galaxy Z Flip4 и Z Fold4. Новый вариант расцветки будет доступен на сайте Samsung.com и в некоторых розничных магазинах. Цена на него будет такой же, как и на другие цвета, то есть 850 евро в Европе и 800 долларов в США.

Ходят слухи, что предстоящие Samsung Galaxy Buds 3 Pro (которые также станут частью презентации Unpacked 10 августа) будут доступны в соответствующем Bora Purple цвете.

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