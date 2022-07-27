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29 минут назад

Более 30 новых видов обнаружили на дне Тихого океана

Мир24иещё 1

Исследователи из Британского музея естественной истории с помощью дистанционно управляемого аппарата собрали пробы с глубоководных равнин Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана. Ранее эту область изучали только по фотографиям, сообщает Zookeys.

Более 30 новых видов обнаружили на дне Тихого океана
Фото: NOAANOAA

Результаты показали, что в этой зоне наблюдается большое разнообразие крупных организмов. Из 55 найденных существ 48 принадлежали к разным видам. Среди них: морские звезды и огурцы, кольчатые черви, различные виды кораллов.

Исследовательская группа собрала мелких животных, которые прикроепляются к осадку или твердому субстрату. В их число вошли морские анемоны, морские трюфели (самое дорогое в мире ракообразное), лилии, морские губки и шестилучевая губка длиной более метра. Также она засняла морского ежа, скачущего по дну, и морской огурец с парусом на спине (Psychropotes longicauda).

Семнадцать существ были замечены на глубине 3095-3562 метра, два – на склоне подводной горы на глубине 4125 метров, тридцать шесть – на глубине свыше 4800 метров.

Ученые отметили, что только девять обнаруженных ими организмов относились к уже открытым и изученным видам. Остальные 39 они не смогли идентифицировать. Но чтобы официально отнести их к новым видам, потребуется провести анализ ДНК.

Предыдущие исследования показали, что на больших глубинах процветают микроорганизмы. Новая научная работа впервые показала, что там также успешно развивается морская мегафауна. Эти данные важны для лучшего понимания глубоководных экосистем.

Ранее сообщалось, что в Арктике обнаружили новое теплое течение. Оно усугубляет разрушение морского льда.

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