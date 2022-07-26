В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Windows научились взламывать через калькулятор

Lenta.ru

Исследователь безопасности под ником ProxyLife рассказал о способе взлома компьютера на Windows с помощью встроенной в ОС программы. Об этом сообщается на сайте агентства Cyble.

Windows научились взламывать через калькулятор
Фото:  Svancara Petr / Globallookpress.com Svancara Petr / Globallookpress.com

Встроенную программу «Калькулятор» (Microsoft Calculator) начали использовать злоумышленники для обхода систем безопасности. Хакеры научились создавать поддельные версии популярной программы, используя динамически подключаемые библиотеки (DLL), чтобы затем распространять посредством их вредоносное ПО QBot.

Как правило, операторы QBot распространяют опасное ПО через zip-архивы с ISO-файлом, рассылая их по электронной почте. В архиве также содержится поддельная версия программы «Калькулятор» и два DLL-файла. При открытии файла ISO запускается ярлык, связанный с приложением «Калькулятор». Затем вредоносный код проникает в командную строку.

Специалисты Cyble объяснили, что Microsoft Calculator является доверенным приложением, поэтому его запуск не активирует встроенные системы безопасности. Это позволяет злоумышленникам незаметно провести атаку на компьютер.

Авторы исследования отметили, что данный тип атаки не работает в Windows 10 и более новых версиях ОС. Поэтому неизвестные, как правило, организовывают атаки на пользователей Windows 7.

В начале лета исследователи из Avast рассказали, что в популярную программу для пользователей Windows спрятали опасный вирус. Злоумышленники стали использовать зараженную версию CCleaner.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители