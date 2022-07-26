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21 минуту назад

В пустыне Сахара обнаружили окаменелости пресноводных плезиозавров

Мир24

В Сахаре нашли окаменелости плезиозавров, живших 100 миллионов лет назад. В то время на месте нынешней пустыни располагалась водная экосистема, сообщает Cretaceous Research.

В Сахаре обнаружили окаменелости пресноводных плезиозавров
Фото: ВикипедияВикипедия

Открытие показало, что некоторые виды плезиозавров, которые традиционно считались морскими обитателями, могли жить в пресной воде. окаменелости включают кости и зубы взрослых особей (длина их тела при жизни достигала трех метров) и плечевую кость полутораметрового детеныша.

Палеонтологи отметили, что останки были разрозненными, целые скелеты не сохранились. Но даже такие фрагменты важны для исследований и помогают многое понять о древних существах.

Так, зубы оказались сильно изношенными. Это показывает, что плезиозавры часто охотились на черепах и разгрызали твердые панцири.

Обилие костей показывает, что плезиозавры оказались в пресноводной реке не случайно. Они постоянно обитали там целой популяцией, рядом с крокодилами, рыбами, лягушками и прочими речными жителями.

Плезиозавры отличались сравнительно небольшими размерами, что позволяло им охотиться в неглубоких реках. Палеонтологическая летопись показывает, что 100 миллионов лет назад в водоемах Сахары водилось огромное разнообразие рыб, так что они не могли пожаловаться на недостаток пищи.

В науке известны случаи, когда морские виды адаптировались к пресной воде. Так, пресноводные дельфины эволюционировали не менее четырех раз: в Ганге, Янцзы и двух регионах Амазонки. Ученые полагают, что некоторые виды плезиозавров могли пойти по тому же пути.

Открытие также позволяет лучше представить жизнь древнего региона Кем-Кем в Марокко. Исследования показывают, что в меловой период он отличался уникальным биоразнообразием. Так, там водилось огромное количество хищников – сейчас на Земле нет аналогов подобной экосистемы.

Ранее сообщалось, что в Англии нашли окаменелость первого хищника Земли. Ему 560 миллионов лет.

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