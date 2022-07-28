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29 минут назад

Популярные модели Samsung исчезли из российских магазинов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны для покупки в некоторых регионах России. Как пишут СМИ, об этом рассказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова.

Популярные модели Samsung исчезли из российских магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung. Или же их можно приобрести только с доставкой через несколько дней», – пояснила эксперт.

Отмечается, что из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар в ограниченном количестве, чаще всего по запросу покупателей, пишет РБК.

В России подешевели ноутбуки

Ранее сообщалось, россияне в 2022 году купили больше смартфонов Samsung, чем iPhone.

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