Популярные модели Samsung исчезли из российских магазинов

Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны для покупки в некоторых регионах России. Как пишут СМИ, об этом рассказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова.
«В отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung. Или же их можно приобрести только с доставкой через несколько дней», – пояснила эксперт.
Отмечается, что из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар в ограниченном количестве, чаще всего по запросу покупателей, пишет РБК.
Ранее сообщалось, россияне в 2022 году купили больше смартфонов Samsung, чем iPhone.