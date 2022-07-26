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1 час назад

«Роскосмос» показал эскиз РОСС

Lenta.ru

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала эскиз, демонстрирующий примерный облик российской орбитальной служебной станции (РОСС). Соответствующие изображения размещены в Telegram-канале организации.

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной служебной станции
Фото: Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

В сообщении отметили, что на изображении показан примерный облик РОСС, которую может создать Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

На первом этапе развертывания РОСС войдет узловой и шлюзовой модуль, которые дополнит базовый и научно-энергетический модуль. На втором этапе РОСС получит научно-энергетический, производственный и целевой модуль, а также платформу обслуживания.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято.

В июле бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что РОСС будут использовать для отработки технологии сборки межпланетной станции с ядерным буксиром «Зевс».

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