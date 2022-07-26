«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной служебной станции

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала эскиз, демонстрирующий примерный облик российской орбитальной служебной станции (РОСС). Соответствующие изображения размещены в Telegram-канале организации.

Фото: Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»» Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

В сообщении отметили, что на изображении показан примерный облик РОСС, которую может создать Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

На первом этапе развертывания РОСС войдет узловой и шлюзовой модуль, которые дополнит базовый и научно-энергетический модуль. На втором этапе РОСС получит научно-энергетический, производственный и целевой модуль, а также платформу обслуживания.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято.