NYT: мир ждет падения обломков китайской ракеты

Тяжелая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» успешно вывела космический корабль «Вэньтянь» на намеченную орбиту и в течение нескольких дней ее обломки должны упасть на Землю. Специалисты опасаются, что падение произойдет в населенной местности и может нанести ущерб, пишет The New York Times.

Пуск ракеты произошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая. Выведенный ракетой на орбиту «Вэньтянь» на сегодня является самым большим космическим аппаратом, запущенным Пекином. Он весит около 20 тонн при длине 18 м. Модуль сравним с шестиэтажным зданием.

При этом сама ракета-носитель «Чанчжэн-5B» весит 23 тонны и по размеру сравнима с 10-этажным домом.

Эксперты, ведущие наблюдение за космическим мусором, предупредили, что обломки ракеты-носителя могут упасть на территории от 41,5 градуса северной широты до 41,5 градуса южной широты.

«Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Каир и австралийский Сидней входят в число городов, над которыми пролетит ракета-носитель», - отмечается в статье.

Астрофизик из Центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс) Джонатан Макдауэл пояснил изданию, что, если конструкция ракеты не изменилась, то ее спуск не будет управляемым.

Эксперты опасаются повторения ситуации, которая произошла после первого запуска «Чанчжэн-5B» в 2020 году. Тогда, при возвращении на Землю, ее обломки нанесли ущерб деревне в Кот-д'Ивуар, однако обошлось без пострадавших.

Администратор NASA Билл Нельсон раскритиковал власти Китая за несоблюдение «со всей ответственностью» стандартов в отношении космического мусора. Однако представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергла эти обвинения, напомнив, что с момента запуска первого искусственного спутника более 60 лет назад не произошло ни одного инцидента, когда кто-то бы пострадал из-за обломков ракет.