В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
23 минуты назад

Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки насекомых

Газета.Ruиещё 2

Группа инженеров-механиков из Университета Райса превратили мертвых пауков в роботов для механического захвата и поднятия объектов, статья о работе ученых была опубликована в журнале Advanced Science.

Из мертвых пауков сделали роботов для ловки насекомых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам ученых, такое новое направление робототехники называется некробототехникой.

При движении мышцами пауки используют гидравлику – в головогруди у них расположена камера, заполненная жидкостью. При сжатии камеры, кровь направляется к конечностям, что выпрямляет их, и наоборот.

Именно эту особенность исследователи использовали в работе – ученые ввели в головогрудь пауков иглу и фиксировали ее. Затем через шприц инженеры накачивали пауков воздухом, распрямляя лапки. Такие пауки выдерживали 700 циклов разгибания конечностей.

По словам ученых, таких робопауков можно использовать для ловли насекомых и других мелких вредителей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители