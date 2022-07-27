Из мертвых пауков сделали роботов для ловки насекомых

Группа инженеров-механиков из Университета Райса превратили мертвых пауков в роботов для механического захвата и поднятия объектов, статья о работе ученых была опубликована в журнале Advanced Science.

По словам ученых, такое новое направление робототехники называется некробототехникой.

При движении мышцами пауки используют гидравлику – в головогруди у них расположена камера, заполненная жидкостью. При сжатии камеры, кровь направляется к конечностям, что выпрямляет их, и наоборот.

Именно эту особенность исследователи использовали в работе – ученые ввели в головогрудь пауков иглу и фиксировали ее. Затем через шприц инженеры накачивали пауков воздухом, распрямляя лапки. Такие пауки выдерживали 700 циклов разгибания конечностей.