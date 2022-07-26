Google Play сменил логотип в честь 10-летнего юбилея

Google Play обновил свой логотип, сообщает The Verge. Незначительные изменения претерпела форма лого, точнее входящие в него четыре сектора, однако главным новшеством стали обновленные цвета — теперь оттенки зеленого, желтого, синего и красного в Google Play совпадают с цветами других продуктов Google.
«Мы представляем новый логотип, который лучше отражает магию Google и совпадает с брендингом наших других сервисов — Поиска, Ассистента, Фото, Gmail и не только», — заявил вице-президент Google Play Тиан Лим.
Также смена логотипа приурочена к десятилетнему юбилею Google Play, который получил новое имя в 2012 году (ранее магазин назывался Android Market).
«Десять лет спустя свыше 2,5 млрд человек в более чем 190 странах ежемесячно используют Google Play для поиска приложений, игр и цифрового контента. Более 2 млн разработчиков сотрудничают с нами, чтобы развивать свой бизнес и привлекать людей по всему миру», — заключил Лим.