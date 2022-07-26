Google Play сменил логотип в честь 10-летнего юбилея

«Десять лет спустя свыше 2,5 млрд человек в более чем 190 странах ежемесячно используют Google Play для поиска приложений, игр и цифрового контента. Более 2 млн разработчиков сотрудничают с нами, чтобы развивать свой бизнес и привлекать людей по всему миру», — заключил Лим.