Археологи нашли редкий артефакт в Хотылево

Участники археологической экспедиции из Российской Академии наук , которая в эти дни работает на стоянке на стоянке «Хотылево-один» в Брянской области , нашли редкий артефакт. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Среди ценных находок археологов в этом сезоне также кости древних животных, в том числе бивни мамонтов. Как сообщает телеканал, в этом году к работе экспедиции, помимо студентов исторического факультета БГУ, были привлечены их сверстники из Москвы и Санкт-Петербурга, а также волонтеры из Минска и Самары.