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1 час назад

Археологи нашли редкий артефакт в Хотылево

Lenta.ru

Участники археологической экспедиции из Российской Академии наук, которая в эти дни работает на стоянке на стоянке «Хотылево-один» в Брянской области, нашли редкий артефакт. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Археологи нашли редкий артефакт в Хотылево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты обнаружили кремневый нож, изготовленный не менее 80 тысяч лет назад.

«Им в хозяйственных целях пользовались неандертальцы, проживавшие на берегах Десны», — говорится в сообщении.

Среди ценных находок археологов в этом сезоне также кости древних животных, в том числе бивни мамонтов. Как сообщает телеканал, в этом году к работе экспедиции, помимо студентов исторического факультета БГУ, были привлечены их сверстники из Москвы и Санкт-Петербурга, а также волонтеры из Минска и Самары.

Раскопки продлятся до середины следующей недели.

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