Samsung может создать 450-Мп камеру для смартфонов

Ещё недавно Samsung представила два 200-мегапиксельных сенсора ISOCELL, ни один из которых пока не использовался в смартфонах Galaxy. Тем не менее компания уже работает над ещё одним датчиком, и, судя по всему, он может иметь разрешение 450 мегапикселей.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Samsung недавно подала заявку на регистрацию товарного знака «Hexa2pixel» в Корее и Европе. И хоть 450 Мп в заявке не упоминаются, есть основания предполагать, что речь может идти о них.

Дело в том, что существующий датчик ISOCELL HP1 имеет разрешение 200 Мп, но может переключаться в режим 50 Мп с объединением пикселей Tetra2pixel. Предположительно, Hexa2pixel — это новая технология биннинга, которая работает аналогично Tetra2pixel, за исключением того, что объединяет больше пикселей в один.